Россия и КНР назвали дестабилизирующей программу США «Золотой купол»

Помимо наземного использования «Золотого купола» США намерены укрепить арсенал для ведения боевых операций в космическом пространстве. «Стороны выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации и будут противодействовать политике в сфере безопасности и деятельности, направленным на достижение военного превосходства и официальное закрепление и использование космоса в качестве “пространства боевых действий”», — говорится в документе на сайте Кремля.