Военная техника на улицах: Минобороны обратилось к казахстанцам

Как сообщила пресс-служба оборонного ведомства, с 8 мая в Астане началось плановое возвращение к местам постоянной дислокации личного состава и техники, принимавших участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Переброска осуществляется как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Завершение мероприятий планируется 14 мая.
«В связи с передвижением военной техники Министерство обороны призывает граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации и ориентироваться исключительно на официальные источники», — говорится в распространенном сообщении.
Военный парад в Астане 7 мая в Казахстане отмечали День защитника Отечества. В честь этого праздника, а также в ознаменование 80-летия Великой Победы, в Астане прошел масштабный военный парад, в котором приняли участие более 4 тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц военной техники, а также 66 самолетов и вертолетов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.
Уникальную казахстанскую технику показали на параде в Астане Tengrinews.kz вел прямую трансляцию с площади Независимости у монумента «Қазақ елі».