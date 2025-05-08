Военная техника на улицах: Минобороны обратилось к казахстанцам

Военный парад в Астане 7 мая в Казахстане отмечали День защитника Отечества. В честь этого праздника, а также в ознаменование 80-летия Великой Победы, в Астане прошел масштабный военный парад, в котором приняли участие более 4 тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц военной техники, а также 66 самолетов и вертолетов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.