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Военная техника на улицах: Минобороны обратилось к казахстанцам

После прошедшего военного парада в Астане личный состав и военная техника возвращаются в места дислокации. В этой связи Министерство обороны обратилось к казахстанцам, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщила пресс-служба оборонного ведомства, с 8 мая в Астане началось плановое возвращение к местам постоянной дислокации личного состава и техники, принимавших участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Переброска осуществляется как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Завершение мероприятий планируется 14 мая.

«В связи с передвижением военной техники Министерство обороны призывает граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации и ориентироваться исключительно на официальные источники», — говорится в распространенном сообщении.

Военный парад в Астане 7 мая в Казахстане отмечали День защитника Отечества. В честь этого праздника, а также в ознаменование 80-летия Великой Победы, в Астане прошел масштабный военный парад, в котором приняли участие более 4 тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц военной техники, а также 66 самолетов и вертолетов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

Уникальную казахстанскую технику показали на параде в Астане Tengrinews.kz вел прямую трансляцию с площади Независимости у монумента «Қазақ елі».