В Беларуси завершены выплаты ветеранам к 9 Мая

В ведомстве рассказали, что их получили порядка 7,1 тыс. человек, а именно ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, члены семей военнослужащих (партизан, подпольщиков), погибших в годы войны. Выплаты осуществлены на общую сумму Br12,5 млн.
В юбилейный год освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков суммы выплаты значительно увеличены. Так, ветеранам Великой Отечественной войны выплатили от Br2,5 до Br5 тыс.
Вручение матпомощи проходило в торжественной обстановке. Участие в поздравлениях приняли представители органов власти, общественных объединений, молодежь, учащиеся. В Минтруда напомнили, что по постановлению правительства период выплаты материальной помощи определен в период со 2 по 8 мая 2025 года.