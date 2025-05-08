Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси завершены выплаты ветеранам к 9 Мая

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершены выплаты ветеранам к 9 Мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве рассказали, что их получили порядка 7,1 тыс. человек, а именно ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, члены семей военнослужащих (партизан, подпольщиков), погибших в годы войны. Выплаты осуществлены на общую сумму Br12,5 млн.

В юбилейный год освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков суммы выплаты значительно увеличены. Так, ветеранам Великой Отечественной войны выплатили от Br2,5 до Br5 тыс.

Вручение матпомощи проходило в торжественной обстановке. Участие в поздравлениях приняли представители органов власти, общественных объединений, молодежь, учащиеся. В Минтруда напомнили, что по постановлению правительства период выплаты материальной помощи определен в период со 2 по 8 мая 2025 года.