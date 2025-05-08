В Беларуси завершены выплаты ветеранам к 9 Мая

Вручение матпомощи проходило в торжественной обстановке. Участие в поздравлениях приняли представители органов власти, общественных объединений, молодежь, учащиеся. В Минтруда напомнили, что по постановлению правительства период выплаты материальной помощи определен в период со 2 по 8 мая 2025 года.