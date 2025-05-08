Путин и Си Цзиньпин приняли заявление по глобальной стратегической стабильности

Перейдя к темам экономики, Владимир Путин отметил, что в прошлом году ~товарооборот РФ и КНР поставил новый рекорд и достиг $244,9 млрд.~ Россия лидировала по экспорту в Китай нефти и трубопроводного газа, а также вошла в тройку основных поставщиков угля и сжиженного природного газа. Кроме того, в Китае «возводятся атомные электростанции российского дизайна», а продукция агропромышленного комплекса пользуется хорошим спросом и имеет потенциал к расширению поставок.