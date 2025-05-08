МИД ФРГ опубликовал сообщение на русском языке к годовщине окончания войны

«В нашей истории едва ли найдется другой такой день, как 8 мая 1945 года, наложивший на нее столь глубокий отпечаток. Он стал днем освобождения не только для миллионов людей, которых нацистский режим лишил прав и подвергнул истязаниям», — указали в МИД.