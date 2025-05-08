«Росатом» заявил о готовности вернуть американское топливо с Запорожской АЭС в США

Лихачев подчеркнул, что ситуация на шести энергоблоках ЗАЭС полностью под контролем, проблема заключается лишь в том, что на четырех из них — топливо американской сборки. «Нас уже предупредили американские партнеры и через МАГАТЭ, и напрямую о том, что они очень сейчас переживают за интеллектуальную собственность, связанную именно с американским топливом», — заявил он.