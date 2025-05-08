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Казахстан с официальным визитом посетит наследный принц Абу-Даби

Казахстан в предстоящие воскресенье и понедельник посетит высокий гость. Об этом сегодня, 8 мая 2025 года, рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Соответствующий анонс опубликовали в Telegram-канале Акорды.

«11−12 мая Казахстан с официальным визитом посетит наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян. В ходе переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и ОАЭ, а также подписан ряд двусторонних документов», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В январе 2025 года Касым-Жомарт Токаев побывал в Объединенных Арабских Эмиратах с рабочим визитом. 13 января во дворце Qasr Al Shatie состоялась его встреча с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. А 14 января глава государства первым выступил на саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби».