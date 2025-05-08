«11−12 мая Казахстан с официальным визитом посетит наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян. В ходе переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и ОАЭ, а также подписан ряд двусторонних документов», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.