Фицо начал искать вариант путей в Москву

Ранее Польша дала разрешение на перелет через свою территорию спецборта Фицо, который прибудет на торжества в честь 80-летия Победы в Москве 9 мая. При этом политик сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес из-за планов приехать в Россию.