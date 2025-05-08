Вучич заявил о заинтересованности в расширении партнёрства с Казахстаном

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил свой официальный визит в Белград в ноябре прошлого года, отметив его значимость для укрепления взаимопонимания и развития многопланового сотрудничества двух стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.