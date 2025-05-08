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Трамп допустил, что может попросить Китай о помощи по Украине

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме допустил, что может попросить Китай содействовать в мирном урегулировании украинского конфликта.

Источник: Reuters

«Думаю, да. Я думаю, что это естественно — попросить. Конечно», — ответил он. Так Трамп прокомментировал вопрос о возможности обратиться к Пекину с просьбой «помочь устранить разрыв» в позициях Москвы и Киева.

При этом американский лидер заявил о «хорошем прогрессе» в части урегулирования конфликта. По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф ведет постоянные обсуждения по его завершению, поддерживая прекрасные отношения с обеими сторонами.

Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.

При этом, как отметил представитель Кремля, сигнал о готовности к этому должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Так, украинские власти должны снять запрет на ведение контактов с Россией.

Москва неоднократно указывала на недоговороспособность киевских властей. Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Владимир Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.