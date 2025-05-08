Трамп допустил, что может попросить Китай о помощи по Украине

«Думаю, да. Я думаю, что это естественно — попросить. Конечно», — ответил он. Так Трамп прокомментировал вопрос о возможности обратиться к Пекину с просьбой «помочь устранить разрыв» в позициях Москвы и Киева.
При этом американский лидер заявил о «хорошем прогрессе» в части урегулирования конфликта. По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф ведет постоянные обсуждения по его завершению, поддерживая прекрасные отношения с обеими сторонами.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.
При этом, как отметил представитель Кремля, сигнал о готовности к этому должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Так, украинские власти должны снять запрет на ведение контактов с Россией.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность киевских властей. Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Владимир Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.