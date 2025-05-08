Welt узнала, что в Германии объявят ЧС из-за беженцев

В середине апреля Мерц заявил, что немецкое правительство планирует пропускать в страну не более 100 тыс. потенциальных просителей убежища в год. Также он тогда заявил, что его правительство будет добиваться того, чтобы просителям убежища уже на границах отказывали во въезде в страну.