Welt узнала, что в Германии объявят ЧС из-за беженцев

В результате правительство активирует статью 72 Договора о функционировании Европейского союза, согласно которой беженцам будут отказывать в предоставлении убежища.
Миграционный вопрос стал наиболее волнующим для немцев, следовало из результатов опроса YouGov перед выборами в бундестаг. Миграцию среди главных проблем назвал 31% опрошенных. Вторым по важности вопросом оказалось экономическое развитие вкупе с инфляцией: об этом упомянули 26% опрошенных. Третье место заняла социальная безопасность (16%).
В середине апреля Мерц заявил, что немецкое правительство планирует пропускать в страну не более 100 тыс. потенциальных просителей убежища в год. Также он тогда заявил, что его правительство будет добиваться того, чтобы просителям убежища уже на границах отказывали во въезде в страну.
Кроме этого, Мерц ранее анонсировал отмену турбонатурализации — теперь гражданство ФРГ снова можно будет получить только после пяти лет проживания в стране.
На выборах в парламент ФРГ первое место получило объединение «Христианско-демократический союз» / «Христианско-социальный союз» (блок ХДС/ХСС) — 28,6%. Его возглавляет Мерц.
Будущее правительство Германии выражало намерение ужесточить миграционную политику.