CNN: в воздушном бою между Индией и Пакистаном участвовали 125 самолетов

В связи с этим MWM напоминает о скандале, случившемся в Индии при закупке достаточно дорогих и относительно слабых воздушных машин во Франции. В 2016 году за каждый из 36 приобретенных Rafale было заплачено по $241,7 млн, что делало их одними из самых дорогих в мире. Издание отмечает, что ~в случае, если французские истребители не оправдают надежд в реальных воздушных боях, Индия, скорее всего, ускорит планы по закупке российских истребителей пятого поколения Су-57~ и/или организует глубокую модернизацию имеющегося у нее парка истребителей СУ-30МКИ.