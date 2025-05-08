Путин поздравил папу римского Льва XIV с избранием

Президент России Владимир Путин в четверг, 8 мая, направил папе римскому Льву XIV поздравительную телеграмму в связи с его избранием. Ее текст приводит пресс-служба Кремля.
— Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей, — говорится в документе.
Путин также пожелал Льву XIV успехов в выполнении возложенной на него миссии, здоровья и благополучия. Телеграмма была опубликована на сайте Кремля.
8 мая конклав выбрал нового папу римского, и из трубы на крыше Сикстинской капеллы в Ватикане пошел белый дым. Нового понтифика удалось выбрать по результатам третьего тура голосования — в ходе предыдущих этапов ни один кандидат не смог набрать по меньшей мере 89 голосов, что составляет две трети от общего количества кардиналов, которые участвуют в выборах нового понтифика.
Льва XIV также поздравил президент США Дональд Трамп. По его словам, осознавать, что новый понтифик стал первым американским папой римским, — это большая честь.