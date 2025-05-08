Путин поздравил папу римского Льва XIV с избранием

8 мая конклав выбрал нового папу римского, и из трубы на крыше Сикстинской капеллы в Ватикане пошел белый дым. Нового понтифика удалось выбрать по результатам третьего тура голосования — в ходе предыдущих этапов ни один кандидат не смог набрать по меньшей мере 89 голосов, что составляет две трети от общего количества кардиналов, которые участвуют в выборах нового понтифика.