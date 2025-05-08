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Путин: Неоспоримо, что СССР сыграл решающую роль в победе над нацизмом

Неоспоримо, что Советский Союз сыграл решающую роль в победе над нацизмом, и никакие попытки исказить историю не смогут этого изменить. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Источник: Life.ru

«В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять», — сказал глава государства на официальном обеде в Кремле.

Сегодня вечером в Кремле проходит торжественный обед, организованный президентом России в честь глав иностранных делегаций, прибывших в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Путин заявил, что наибольшие потери во Второй мировой войне понесли Россия и Китай. По его словам, сегодня эти две страны выступают за сохранение исторической правды о тех временах, а также позиционируют Великую Победу как общую ценность всего человечества. Москва и Пекин будут выступать против фальсификации истории и реабилитации нацизма, подчеркнул глава государства.