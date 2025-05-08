Путин: Неоспоримо, что СССР сыграл решающую роль в победе над нацизмом

Ранее Путин заявил, что наибольшие потери во Второй мировой войне понесли Россия и Китай. По его словам, сегодня эти две страны выступают за сохранение исторической правды о тех временах, а также позиционируют Великую Победу как общую ценность всего человечества. Москва и Пекин будут выступать против фальсификации истории и реабилитации нацизма, подчеркнул глава государства.