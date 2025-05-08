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Путин поздравил нового папу римского Льва XIV с избранием

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении, адресованном новому папе римскому, выразил уверенность, что диалог и взаимодействие между Россией и Ватиканом будут развиваться и дальше «на основе объединяющих нас христианских ценностей». Он пожелал Льву XIV здоровья и благополучия, а также успехов в выполнении возложенной на него высокой миссии.

Источник: Пресс-служба Президента России

Сегодня, 8 мая, был избран новый папа римский. В миру понтифика зовут Роберт Прево. Он первый в истории папа римский из США. Он родился в Чикаго в 1955 году. Он считается сторонником реформ предыдущего папы римского Франциска.