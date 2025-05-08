Путин поздравил нового папу римского Льва XIV с избранием

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении, адресованном новому папе римскому, выразил уверенность, что диалог и взаимодействие между Россией и Ватиканом будут развиваться и дальше «на основе объединяющих нас христианских ценностей». Он пожелал Льву XIV здоровья и благополучия, а также успехов в выполнении возложенной на него высокой миссии.