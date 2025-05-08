Путин поздравил нового папу римского Льва ХIV с избранием

Напомним, ранее пост занимал Франциск, он умер 21 апреля в возрасте 88 лет из-за инсульта. Его похоронили 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Новый папа римский избран в четверг, 8 мая, ему 69 лет, он родился в Чикаго. В феврале 2025-го Франциск возвел Роберта Фрэнсиса Прево в сан кардиналов-епископов (то есть старших кардиналов).