Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил нового папу римского Льва ХIV с избранием

Российский лидер подчеркнул, что взаимодействие между РФ и Ватиканом будет и развиваться на основе объединяющих христианских ценностей.

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому папе римскому Льву ХIV, говорится на официальном сайте Кремля.

«Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей», — приводятся слова президента РФ.

Путин пожелал понтифику успехов в выполнении возложенной на него высокой миссии, доброго здоровья и благополучия.

Напомним, ранее пост занимал Франциск, он умер 21 апреля в возрасте 88 лет из-за инсульта. Его похоронили 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Новый папа римский избран в четверг, 8 мая, ему 69 лет, он родился в Чикаго. В феврале 2025-го Франциск возвел Роберта Фрэнсиса Прево в сан кардиналов-епископов (то есть старших кардиналов).

Ранее новый папа римский Лев XIV призвал верующих к миру.