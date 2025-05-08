Владимир Путин направил телеграмму новому Папе Римскому: вот что он сказал

«Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей. Желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия», — подчеркнул президент России.