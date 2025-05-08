Владимир Путин направил телеграмму новому Папе Римскому: вот что он сказал

Президент России Владимир Путин направил поздравление к новому папе Римскому Льву ХIV по случаю его избрания. Российский лидер выразил надежду на конструктивный диалог и взаимопонимание. Об этом написал Путин в телеграмме, отправленной в Ватикан.
«Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей. Желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия», — подчеркнул президент России.
Напомним, 8 мая 2025 года в ходе выборов конклавом был избран новый папа Римский. О факте избрания понтифика стало известно, когда из трубы Секстинской капеллы повалил белый дым. Отмечается, что выборы проходили в строжайшей секретности. Новому папе нужно было набрать две трети голосов от присутствующих.
Ранее KP.RU сообщил, что в конце апреля 2025 года скончался папа Римский Франциск после продолжительной болезни.