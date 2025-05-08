Путин пожелал успехов и благополучия новому Папе Римскому Льву XIV

Путин поздравил нового главу католической церки.
Российский президент Владимир Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием и пожелал ему здоровья и благополучия. Поздравление лидера России опубликовано на сайте Кремля.
«Ваше Святейшество, примите сердечные поздравления по случаю Вашего избрания Папой Римским. Желаю Вам успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия», — написал Путин.
Президент России уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться. Он подчеркнул, что в основе диалога находятся христианские ценности.
Ранее Папой Римским впервые был избран американец Роберт Фрэнсис Прево. Его уже поздравил президент США Дональд Трамп.