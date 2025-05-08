Путин предложил тост приехавшим в Москву иностранным гостям

Он подчеркнул, что решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР и никто не сможет оболгать это. Также Путин заявил, что Россия не забудет своих союзников в борьбе с нацизмом. По его словам, в текущий идет становление более справедливого миропорядка, передает сайт Кремля.