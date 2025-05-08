Путин предложил тост приехавшим в Москву иностранным гостям

В ходе обеда в честь глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, президент России Владимир Путин в четверг, 8 мая поднял тост за Победу, мир и благополучие.
— Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие, за вас, за наших друзей, — заявил глава государства.
Он подчеркнул, что решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР и никто не сможет оболгать это. Также Путин заявил, что Россия не забудет своих союзников в борьбе с нацизмом. По его словам, в текущий идет становление более справедливого миропорядка, передает сайт Кремля.
В Москву для участия в мероприятиях, посвященных юбилею Великой Победы, прилетел президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, главы Венесуэлы и Кубы Николас Мадуро и Мигель Диас-Канель, а также сербский президент Александр Вучич и другие мировые лидеры. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
6 мая помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены на мероприятии делегациями на высоком уровне, а КНДР — на уровне посла.