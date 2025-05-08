Премьер Армении Никол Пашинян прилетел в Москву для участия в мероприятиях 9 Мая

Предполагается, что Пашинян посетит Парад Победы, а также возложит цветы к могиле неизвестного солдата. Также премьер Армении встретится с лидерами иностранных государств и проведет переговоры на высшем уровне. Не исключено, что у него запланирована беседа с президентом России Владимиром Путиным.