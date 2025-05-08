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Премьер Армении Никол Пашинян прилетел в Москву для участия в мероприятиях 9 Мая

У премьера Армении насыщенный график в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с визитом в Москву. Вместе с другими представителями иностранных государств он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Информация об этом есть на сайте армянского кабмина.

Предполагается, что Пашинян посетит Парад Победы, а также возложит цветы к могиле неизвестного солдата. Также премьер Армении встретится с лидерами иностранных государств и проведет переговоры на высшем уровне. Не исключено, что у него запланирована беседа с президентом России Владимиром Путиным.

Вообще у Путина все праздничные дни очень насыщенный график. Встречи с представителями иностранных государств будут проходить нон-стоп. Главе РФ придется работать с раннего утра и до позднего вечера. Ранее KP.RU сообщил, что президент России Путин встретил делегации из иностранных государств в Кремле.