Премьер Армении Никол Пашинян прилетел в Москву для участия в мероприятиях 9 Мая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с визитом в Москву. Вместе с другими представителями иностранных государств он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Информация об этом есть на сайте армянского кабмина.
Предполагается, что Пашинян посетит Парад Победы, а также возложит цветы к могиле неизвестного солдата. Также премьер Армении встретится с лидерами иностранных государств и проведет переговоры на высшем уровне. Не исключено, что у него запланирована беседа с президентом России Владимиром Путиным.
Вообще у Путина все праздничные дни очень насыщенный график. Встречи с представителями иностранных государств будут проходить нон-стоп. Главе РФ придется работать с раннего утра и до позднего вечера. Ранее KP.RU сообщил, что президент России Путин встретил делегации из иностранных государств в Кремле.