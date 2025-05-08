«Слушают “С чего начинается Родина”. Путин рядом с Лукашенко, Си Цзиньпином и с другими мировыми лидерами смотрит концерт в Кремле

Президент Росси Владимир Путин рядом с президентом Беларуси Александром Лукашенко и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином смотрели концерт в Кремле, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, во время вечернего концерта 8 мая для глав делегаций, приглашенных в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, российский, белорусский и китайский лидеры сидели вместе. По правую руку от Путина находился Си Цзиньпин, по левую — Лукашенко.
Среди присутствующих на концерте десятков лидеров также были президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и другие главы стран и правительств.
Ранее сообщалось, что на мероприятия 9 Мая в Москву должны прибыть свыше 20 мировых лидеров.
А 8 мая во время концерта в Кремле прозвучала и широко известная советская песня «С чего начинается Родина». Путин, Лукашенко, Си Цзиньпин и другие политики смотрели выступление артистов, которые ее исполняли.
Напомним, белорусский лидер примет участие в праздновании Дня Победы в Москве и Минске 9 Мая.
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