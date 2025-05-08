«Слушают “С чего начинается Родина”. Путин рядом с Лукашенко, Си Цзиньпином и с другими мировыми лидерами смотрит концерт в Кремле

Так, во время вечернего концерта 8 мая для глав делегаций, приглашенных в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, российский, белорусский и китайский лидеры сидели вместе. По правую руку от Путина находился Си Цзиньпин, по левую — Лукашенко.