В Москву прибыл премьер Словакии Роберт Фицо

Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.
Ранее Фицо сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорий словацкого спецборта в РФ, пришлось искать альтернативный маршрут.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.
Ранее Фицо сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорий словацкого спецборта в РФ, пришлось искать альтернативный маршрут.