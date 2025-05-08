Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москву прибыл премьер Словакии Роберт Фицо

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​

Ранее Фицо сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорий словацкого спецборта в РФ, пришлось искать альтернативный маршрут.