Путин поднял тост с иностранными друзьями за мир и великую Победу

Президент предложил приехавшим главам государства тост за поколение победителей.
Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав иностранных делегаций поднял тост за поколение победителей, мир и укрепление международного сотрудничества. В своей речи российский лидер призвал все мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем современности.
«Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за великую Победу, за мир и благополучие. За вас, за наших друзей», — заявил президент России. Видео его выступления опубликовало РИА «Новости».
В своей речи глава государства подчеркнул приверженность России принципам справедливости и равноправия. Путин призвал мировое сообщество к общей ответственности за будущие поколения. Он выразил уверенность, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов Земли.
Прием в Кремле стал частью масштабных мероприятий, приуроченных к празднованию Победы. Участие иностранных делегаций подчеркивает важность сохранения исторической памяти и диалога в условиях современных глобальных вызовов. Президент ранее заявил что ключевой темой основного документа, который планируется утвердить по результатам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве, станет 80-я годовщина Победы над нацизмом и милитаризмом.