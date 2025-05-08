Путин поднял тост с иностранными друзьями за мир и великую Победу

В своей речи глава государства подчеркнул приверженность России принципам справедливости и равноправия. Путин призвал мировое сообщество к общей ответственности за будущие поколения. Он выразил уверенность, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов Земли.