Путин заявил, что значение ООН вновь возрастает

«Важно и далее укреплять ее центральную координирующую роль в мировых делах, обеспечивать четкое соблюдение зафиксированных в Уставе ООН основных норм», — отметил Путин во время обеда в честь глав иностранных делегаций, прибывших на торжества, посвященные 80-летию Победы.