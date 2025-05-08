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Путин заявил, что значение ООН вновь возрастает

Сегодня идет становление более справедливого мира, подчеркнул российский лидер.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что значение и востребованность ООН сегодня вновь возрастают.

Он подчеркнул, что это связано со становлением более справедливого мира.

«Важно и далее укреплять ее центральную координирующую роль в мировых делах, обеспечивать четкое соблюдение зафиксированных в Уставе ООН основных норм», — отметил Путин во время обеда в честь глав иностранных делегаций, прибывших на торжества, посвященные 80-летию Победы.

По его словам, РФ выступает за равную и неделимую безопасность для всех.