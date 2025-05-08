Путин заявил, что значение ООН вновь возрастает

Президент РФ Владимир Путин заявил, что значение и востребованность ООН сегодня вновь возрастают.
Он подчеркнул, что это связано со становлением более справедливого мира.
«Важно и далее укреплять ее центральную координирующую роль в мировых делах, обеспечивать четкое соблюдение зафиксированных в Уставе ООН основных норм», — отметил Путин во время обеда в честь глав иностранных делегаций, прибывших на торжества, посвященные 80-летию Победы.
По его словам, РФ выступает за равную и неделимую безопасность для всех.