Ушаков заявил о взаимных разочарованиях в отношениях США и России

Ушакова спросили, движется ли переговорный процесс к двусторонней встрече.
«Ну, мне кажется, движемся все-таки. Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, может быть, даже больше, чем мы их. Давно», — ответил он.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва «просит слишком многого». Вместе с тем он признал, что в США не считают, что Россия вовсе не заинтересована в мирном урегулировании. Вэнс тогда также отметил, что следующим шагом на переговорах должны быть прямые контакты Москвы и Киева.
В Кремле ответили, что в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта должны учитываться национальные интересы России и должны быть устранены первопричины конфликта.
Летом 2024 года президент России Владимир Путин выдвинул требования Москвы в рамках урегулирования конфликта. Так, они включают признание российскими территориями Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии, а также вывод украинских войск, мораторий на вступление Украины в НАТО и снятие санкций с России.
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