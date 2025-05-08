Лукашенко и Пашинян сидят рядом на концерте в Кремле после недавней пикировки

«Комсомолка» писала, что президент России Владимир Путин рядом с белорусским президентом Александром Лукашенко и главой Китая Си Цзиньпином смотрели концерт. Во время концерта по правую руку от главы Беларуси находился российский лидер, а вот слева сидел премьер Армении, с которым не так давно у главы республики произошла пикировка.