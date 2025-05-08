Лукашенко и Пашинян сидят рядом на концерте в Кремле после недавней пикировки

Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никола Пашинян сидели рядом на концерте для глав делегаций, прибывших в Москву на 80-летие Победы. Политиков в Андреевском зале Кремле, присутствующих на концерте, показал телеграм-канал «Пул Первого».
«Комсомолка» писала, что президент России Владимир Путин рядом с белорусским президентом Александром Лукашенко и главой Китая Си Цзиньпином смотрели концерт. Во время концерта по правую руку от главы Беларуси находился российский лидер, а вот слева сидел премьер Армении, с которым не так давно у главы республики произошла пикировка.
Напомним, в декабре 2024-го Лукашенко и Пашинян устроили пикировку из-за отказа делегации Армении прилететь на саммит ЕАЭС в Минск. Тогда белорусский президент раскритиковал отсутствие армянской делегации, Пашинян парировал.
Напомним, 8 — 9 мая белорусский лидер и главы ряда стран принимают участие в праздновании Дня Победы в Москве.
Кроме того, президент Лукашенко сказал, о чем «шушукаются» на кухнях белорусы.