Путин поблагодарил лидеров стран и глав делегаций за приезд в Москву

Российский лидер Владимир Путин выразил признательность руководителям стран и главам делегаций, посетившим Москву для чествования подвига героев Великой Отечественной войны.
«Прежде всего, сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров», — сказал президент РФ во время торжественного обеда, который был организован в честь глав делегаций, прибывших на празднование 80-летия Победы.
Путин отметил, что присутствующие приехали в столицу России, чтобы вместе с россиянами отпраздновать годовщину Победы над нацистской Германией, а также отдать дань уважения героям, которые спасли мир.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил Путина за усилия в интересах израильских заложников.