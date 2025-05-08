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Путин поблагодарил лидеров стран и глав делегаций за приезд в Москву

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал глав делегаций, прибывших в Москву, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин выразил признательность руководителям стран и главам делегаций, посетившим Москву для чествования подвига героев Великой Отечественной войны.

«Прежде всего, сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров», — сказал президент РФ во время торжественного обеда, который был организован в честь глав делегаций, прибывших на празднование 80-летия Победы.

Путин отметил, что присутствующие приехали в столицу России, чтобы вместе с россиянами отпраздновать годовщину Победы над нацистской Германией, а также отдать дань уважения героям, которые спасли мир.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил Путина за усилия в интересах израильских заложников.