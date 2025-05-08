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Фицо прибыл в РФ по измененной трассе после запрета Литвы на перелет Вучича

Фицо примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг, 8 мая, прибыл в Москву, но маршрут его полета был изменен после запрета Эстонии, Латвии и Литвы на пролет над своей территорией спецборту президента Сербии Александра Вучича, передает портал Dennikn.

Уточняется, что самолет Фицо летел по более длинной трассе — через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

Премьер Словакии примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы, вместе со своими коллегами из других стран.

Напомним, в среду, 7 мая, Эстония, Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для пролета борта президента Сербии, когда тот направлялся в Россию.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров назвал позором попытки стран ЕС помешать лидерам прилететь в Москву. Он подчеркнул, что в Евросоюзе ждут тех, кто проповедует нацистские ценности, как Владимир Зеленский и его команда.