Фицо прибыл в РФ по измененной трассе после запрета Литвы на перелет Вучича

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг, 8 мая, прибыл в Москву, но маршрут его полета был изменен после запрета Эстонии, Латвии и Литвы на пролет над своей территорией спецборту президента Сербии Александра Вучича, передает портал Dennikn.