Фицо прибыл в РФ по измененной трассе после запрета Литвы на перелет Вучича

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг, 8 мая, прибыл в Москву, но маршрут его полета был изменен после запрета Эстонии, Латвии и Литвы на пролет над своей территорией спецборту президента Сербии Александра Вучича, передает портал Dennikn.
Уточняется, что самолет Фицо летел по более длинной трассе — через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.
Премьер Словакии примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы, вместе со своими коллегами из других стран.
Напомним, в среду, 7 мая, Эстония, Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для пролета борта президента Сербии, когда тот направлялся в Россию.