Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия Европейского союза, направленная на полный отказ от российских энергетических ресурсов, губительна для самого объединения.
Политик выступил против возведения нового железного занавеса. По его мнению, Евросоюзу необходимо безотлагательно вернуться к рациональному мышлению.
«Нынешнее предложение полностью прекратить поставки российских энергоносителей — это не план экономической независимости, а самоубийство», — написал Фицо в социальной сети X*.
Во вторник Европейская комиссия представила свой план, предусматривающий полный отказ от использования российских энергоносителей, включая нефть, газ и ядерное топливо. Согласно плану ЕК, прекращение использования поставляемых из России нефти, газа и атомного топлива должно осуществляться поэтапно и скоординировано.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ от российского газа будет стоить стране 1,5 млрд евро в год.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.