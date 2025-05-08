Фицо посчитал самоубийством план ЕС по отказу от энергоносителей России

Во вторник Европейская комиссия представила свой план, предусматривающий полный отказ от использования российских энергоносителей, включая нефть, газ и ядерное топливо. Согласно плану ЕК, прекращение использования поставляемых из России нефти, газа и атомного топлива должно осуществляться поэтапно и скоординировано.