Американский Папа — ставленник или противник Трампа?

Папа Леон XIV, он же кардинал Роберт Прево, хотя и является американцем по происхождению, почти всю свою пасторскую жизнь провел в Перу. Тем не менее буквально спустя несколько минут после объявления его имени с балкона собора Святого Петра, президент США Дональд Трамп написал в своих соцсетях, что горд выбором американского Папы. Он сказал, что это большая честь для Вашингтона, а также выразил надежду, что вскоре встретится с новым понтификом.
Многие эксперты восприняли реакцию Трампа как знак того, что новый понтифик будет действовать в интересах Вашингтона. Ряд аналитиков уже спрогнозировали, что Ватикан вернет себе роль посредника на мировом уровне. И посредничество это будет четко синхронизировано с позицией США. Тем более что Трамп не стеснялся в выражениях в отношении престола Святого Петра и даже выложил в своих соцсетях свое фото в образе Папы.
Чуть более пристальное изучение высказываний Прево показывает, что он не стесняется открыто критиковать администрацию Трампа. Например, он заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в корне неправ в вопросе депортации мигрантов. «Вэнс ошибается: Иисус не просит нас оценивать нашу любовь к другим», — написал Прево в своих соцсетях. Он сослался на статью National Catholic Reporter, в которой прямо говорилось о том, что «Америка больше не является единственной сверхдержавой в мире».
Однако в избрании Прево есть и элемент теории заговора. Его имя не входило даже в десятку «папабили» — наиболее вероятных кандидатов на ватиканский престол. Но буквально за неделю до голосования многие американские католические издания одномоментно выпустили материалы, что именно Прово должен стать Папой. На это еще до Конклава обратило внимание издание Catholic Vote, принадлежащее крупнейшей американской католической консервативной правозащитной организации. Внезапно такие издания как The New York Times, National Catholic Reporter, England’s Catholic Herald, Crux и The Pillar начали фактически рекламную кампанию теперь уже ставшего Папой кандидата. В максимально позитивных статьях Прево всячески хвалили, писали о его «исключительных» личных качествах и достоинствах. При этом умалчивалось его участие в скандалах, например, о ситуации, когда будущий Папа фактически защитил своего подчиненного, заподозренного в сексуальном насилии, или аналогичного случая в Перу.
Католические СМИ активно продвигали Прево как «прагматичного преемника» Папы Франциска, отмечали его «неамериканскую манеру поведения» и «административную компетентность». «Нет никаких доказательств, подтверждающих скоординированную кампанию, — пишет Catholic Vote. — Однако совпадения в идеологически разнообразных СМИ подчеркивает позиционирование кардинала Прево как компромиссного кандидата». Под вопросом остается, кто же мог проплатить эту информкампанию.