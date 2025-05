Американский Папа — ставленник или противник Трампа?

Однако в избрании Прево есть и элемент теории заговора. Его имя не входило даже в десятку «папабили» — наиболее вероятных кандидатов на ватиканский престол. Но буквально за неделю до голосования многие американские католические издания одномоментно выпустили материалы, что именно Прово должен стать Папой. На это еще до Конклава обратило внимание издание Catholic Vote, принадлежащее крупнейшей американской католической консервативной правозащитной организации. Внезапно такие издания как The New York Times, National Catholic Reporter, England’s Catholic Herald, Crux и The Pillar начали фактически рекламную кампанию теперь уже ставшего Папой кандидата. В максимально позитивных статьях Прево всячески хвалили, писали о его «исключительных» личных качествах и достоинствах. При этом умалчивалось его участие в скандалах, например, о ситуации, когда будущий Папа фактически защитил своего подчиненного, заподозренного в сексуальном насилии, или аналогичного случая в Перу.