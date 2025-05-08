Стало известно, чем Путин напоил и накормил прибывших на 9 Мая лидеров

Прибывшие в Москву на празднование 80-летия Победы на приеме с президентом РФ Владимиром Путиным могли выбрать себе еду из меню, в котором представлены салат с крабом и клубникой, пельмени с Осетриной и два вина на выбор. Об этом сообщили белорусские журналисты, прибывшие в составе делегации республики во главе с лидером страны Александром Лукашенко.