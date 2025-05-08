Филиппо: Мерц — безумец, желающий втянуть Францию в конфликт на Украине

Напомним, бундестаг со второй попытки утвердил лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца на пост канцлера ФРГ. Он стал первым в истории Германии кандидатом на пост канцлера, который не смог получить достаточного количества голосов с первой попытки после победы его партии на выборах и успешного завершения коалиционных переговоров.