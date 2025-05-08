Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил новоизбранного канцлера Германии Фридриха Мерца в стремлении вовлечь Францию в военные действия на территории Украины.
«Новый канцлер Германии Мерц совершенно сумасшедший! Отличный дуэт с безумцем Макроном!» — написал он в социальной сети X*.
Политик назвал Мерца подстрекателем к войне, обвинив его в намерении втянуть французских граждан в украинский конфликт и нанести ущерб Франции.
В среду Мерц заявил о намерении Берлина и Парижа усилить координацию усилий по оказанию поддержки Украине. По его словам, Киев по-прежнему может рассчитывать на помощь со стороны Франции и Германии.
Напомним, бундестаг со второй попытки утвердил лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца на пост канцлера ФРГ. Он стал первым в истории Германии кандидатом на пост канцлера, который не смог получить достаточного количества голосов с первой попытки после победы его партии на выборах и успешного завершения коалиционных переговоров.
Ранее премьер Словакии Фицо посчитал самоубийством план ЕС по отказу от энергоносителей России.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.