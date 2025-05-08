Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс снова заявил, что США могут выйти из переговоров по Украине

Соединенные Штаты Америки выйдут из переговоров по урегулированию украинского конфликта, если поймут, что дальнейший прогресс невозможен. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Источник: AP 2024

Вашингтон продолжит работать над тем, чтобы сблизить Москву и Киев и достичь «прочного мира», подчеркнул он.

«Пока не решим, что в конечном итоге мы не можем добиться большего прогресса», — уточнил вице-президент.

Затем Вэнс утвердительно ответил на уточняющий вопрос журналистки о том, выйдут ли США после этого из переговорного процесса.

В конце апреля Вэнс заявил, что настало время принять предложения Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, в противном случае США выйдут из переговорного процесса. Политик отметил, что США представили обеим сторонам конфликта четко сформулированные предложения. В частности, в Вашингтоне считают, что для прекращения огня и заключения мирного соглашения как Украине, так и России придется пойти на территориальные уступки.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о перспективах прямого диалога с Украиной. Он подчеркнул, что инициатива должна исходить от Киева. По словам представителя Кремля, Москва пока не видит никаких действий от украинских властей по этому вопросу.