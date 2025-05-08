Вэнс снова заявил, что США могут выйти из переговоров по Украине

В конце апреля Вэнс заявил, что настало время принять предложения Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, в противном случае США выйдут из переговорного процесса. Политик отметил, что США представили обеим сторонам конфликта четко сформулированные предложения. В частности, в Вашингтоне считают, что для прекращения огня и заключения мирного соглашения как Украине, так и России придется пойти на территориальные уступки.