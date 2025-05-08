На торжественном приеме в честь Дня Победы, организованном для иностранных гостей и делегаций в Москве, Владимир Путин заявил, что попытки исказить правду о вкладе СССР в разгром нацистской Германии обречены на провал.
Российский лидер акцентировал внимание на том, что сражавшиеся с нацизмом — это герои, избавившие мир от этой угрозы.
«В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять», — подчеркнул президент России.