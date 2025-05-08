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Путин: решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР

Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять, заявил президент РФ.

Источник: Аргументы и факты

На торжественном приеме в честь Дня Победы, организованном для иностранных гостей и делегаций в Москве, Владимир Путин заявил, что попытки исказить правду о вкладе СССР в разгром нацистской Германии обречены на провал.

Российский лидер акцентировал внимание на том, что сражавшиеся с нацизмом — это герои, избавившие мир от этой угрозы.

«В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять», — подчеркнул президент России.