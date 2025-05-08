Мерц впервые созвонился с Зеленским в статусе канцлера Германии

В ходе беседы украинский политик поздравил Мерца с вступлением в должность. В ответ новый канцлер заверил собеседника в неизменной поддержке Киева со стороны его кабинета министров.
По словам Корнелиуса, участники разговора обсудили усилия международных посредников по урегулированию конфликта, включая инициативы президента США. Мерц подчеркнул, что Германия поддерживает эти усилия совместно с Францией, Великобританией и другими европейскими партнёрами. Разговор завершился договорённостью продолжить тесные контакты и поддерживать регулярную связь.
Напомним, что Фридрих Мерц накануне был избран канцлером Германии со второй попытки. В первом туре выборов он не смог набрать необходимую для победы поддержку, получив 310 голосов при минимуме в 316.