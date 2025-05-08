Парламент Литвы одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете мин

«Сейм постановил денонсировать принятую 18 сентября 1997 года конвенцию о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. За соответствующий законопроект проголосовали 107 членов сейма, воздержались три парламентария», — говорится в сообщении.