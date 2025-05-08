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Парламент Литвы одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете мин

В литовском Минобороны заявили, что выход из Оттавской конвенции «послужит усилению средств сдерживания».

Источник: Аргументы и факты

Литовский парламент в четверг принял решение о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, проинформировала пресс-служба сейма.

«Сейм постановил денонсировать принятую 18 сентября 1997 года конвенцию о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. За соответствующий законопроект проголосовали 107 членов сейма, воздержались три парламентария», — говорится в сообщении.

Указывается, что Литва являлась участником конвенции с 2003 года, официальный выход вступит в силу через шесть месяцев.

Член парламентского комитета по международным делам Русланас Барановас отметил, что выход из соглашения позволит Литве «включить данный элемент в вооружение своей армии».

Ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявляла, что данное решение поспособствует повышению эффективности литовской армии в боевых действиях.