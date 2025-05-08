В Кремле завершился торжественный вечер с иностранными лидерами

По информации, поступившей от пресс-службы Кремля, завершился торжественный вечер, организованный в Кремле в честь иностранных лидеров, прибывших в Москву для участия в праздновании 80-летнего юбилея Победы.
Президент Российской Федерации Владимир Путин попрощался с гостями, с которыми вновь встретится во время Парада Победы на следующий день.
Днем 8 мая также звершились официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина завершились. Они проходили в Кремли и продлились 3,5 часа.