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В Кремле завершился торжественный вечер с иностранными лидерами

Президент России Владимир Путин проводил гостей, с которыми завтра встретится на параде Победы.

Источник: Аргументы и факты

По информации, поступившей от пресс-службы Кремля, завершился торжественный вечер, организованный в Кремле в честь иностранных лидеров, прибывших в Москву для участия в праздновании 80-летнего юбилея Победы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин попрощался с гостями, с которыми вновь встретится во время Парада Победы на следующий день.

Днем 8 мая также звершились официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина завершились. Они проходили в Кремли и продлились 3,5 часа.