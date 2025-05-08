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Путин: РФ будет рада принять участие в саммите ШОС в КНР осенью 2025 года

Путин сообщил, что РФ и КНР плодотворно взаимодействуют в ШОС, в которой в этом году председательствует Китай.

Источник: Аргументы и факты

Президент России выразил готовность принять участие в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в сентябре в Тяньцзине.

В рамках церемонии обмена подписанными соглашениями и по итогам российско-китайских переговоров было отмечено, что Москва и Пекин демонстрируют эффективное сотрудничество в рамках ШОС, председательство в которой в этом году осуществляет Китай.

Россия поддерживает ключевые направления работы, обозначенные в рамках китайского председательства, и планирует активно участвовать в мероприятиях организации.

Напомним, 8 мая звершились официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина завершились. Они проходили в Кремли и продлились 3,5 часа.

Ранее завершился торжественный вечер, организованный в Кремле в честь иностранных лидеров, прибывших в Москву для участия в праздновании 80-летнего юбилея Победы.