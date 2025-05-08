Краб с клубникой и шербет из Морошки: чем в Кремле кормили приехавших на 9 Мая лидеров

Прием глав государств прошел в Большом Кремлевском дворце.
В Большом Кремлевском дворце прошел праздничный обед в преддверии празднования Дня Победы. Президент России Владимир Путин и его зарубежные гости, первые лица 27 государств, на обеде ели уху со сливками, мясо оленя и пили российские вина. О том какое было полное меню для приема гостей в преддверии День Победы — в материале URA.RU.
Первое блюдо.
Сначала гостям Кремля подавали салат с крабом и клубникой, следом шли пельмени с осетриной и щучьей икрой. На первое дали два блюда на выбор — борщ с телятиной или уху по-карельски. Уха готовится из лосося или форели с добавлением сливок.
Второе блюдо.
Перед вторым блюдом первые лица государств попробовали шербет из морошки. Выбор второго был больше — предлагали филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами или карамелизованная утка со спаржей.
Десерт и вина.
На десерт иностранным гостям предлагался яблочный пирог с ванильным мороженным. Вина подавали российские — белое из Крыма и красное из Краснодарского края, которые выдерживались 12 месяцев.
Крымское белое сухое вино «Блан де Неж» было изготовлено в 2022 году. Виноград для него выращивался в балаклавском терруаре, цена за бутылку 0,75 литра — 2,5 тысячи рублей на официальном сайте винодельни.
Краснодарское красное сухое «Казак Красная Горка» также 2022 года изготовления. Ягоды для напитка выращивают на виноградниках, находящихся на расстоянии 30 километров от Черноморского побережья на высоте от 250 до 300 метров над уровнем моря.
Как формируется меню.
Как ранее рассказывал кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин, меню к празднованию Дня Победы в Кремле начинают готовить уже после Нового года. Дегустация и согласование блюд происходит вплоть до праздника.
Меню приема в Кремле для глав иностранных делегацийФото: Telegram-канал «Пул Первого».