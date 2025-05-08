Краб с клубникой и шербет из Морошки: чем в Кремле кормили приехавших на 9 Мая лидеров

В Большом Кремлевском дворце прошел праздничный обед в преддверии празднования Дня Победы. Президент России Владимир Путин и его зарубежные гости, первые лица 27 государств, на обеде ели уху со сливками, мясо оленя и пили российские вина. О том какое было полное меню для приема гостей в преддверии День Победы — в материале URA.RU.