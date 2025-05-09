Путин и Си Цзиньпин поручили ускорить строительство «Силы Сибири-2»

8 мая в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина, они продлились 3,5 часа. В начале встречи российский лидер поблагодарил китайского коллегу за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы. В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что очень рад принять участие в праздничных торжествах.