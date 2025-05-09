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Путин и Си Цзиньпин поручили ускорить строительство «Силы Сибири-2»

В ходе переговоров в Москве президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили проект газопровода «Сила Сибири-2» и дали поручение ускорить его реализацию. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

В ходе переговоров в Москве президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили проект газопровода «Сила Сибири-2» и дали поручение ускорить его реализацию. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, главы государств отметили важность проекта и дали указание компаниям завершить переговоры по экономическим условиям.

— (Главы государств — прим. «ВМ») обсуждали проект, он действительно важный, поэтому уже сделана определенная часть работы, которая связана с технико-экономическим обоснованием. В данный момент компании окончательно ведут переговоры, касающиеся экономических условий. Лидеры дали указание ускорить эту работу, — цитирует Новака ТАСС.

Вопрос о возможной корректировке маршрута газопровода в обход Монголии на встрече не поднимался, добавил Новак.

8 мая в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина, они продлились 3,5 часа. В начале встречи российский лидер поблагодарил китайского коллегу за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы. В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что очень рад принять участие в праздничных торжествах.