Новости СВО. Освобождено Троицкое, Киев не соблюдает условия перемирия, ратифицировано соглашение между США и Украиной, 9 мая

Российское оборонное ведомство подтвердило, что до начала перемирия наши войска заняли Троицкое. Этот населённый пункт находится на Красноармейском (Покровском) направлении. От него всего три километра до границы с Днепропетровской областью. Военный корреспондент Александр Коц считает, из Троицкого логичным будет наступление на запад с целью перерезать трассу Т-0428. Она проходит от Новопавловки до уже освобождённого Курахова.