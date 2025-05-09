Как Украина срывает перемирие.
Несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие, ВСУ не прекращают обстрелы. Армия России, согласно приказу Верховного главнокомандующего, отражает попытки Киева воспользоваться режимом тишины в своих целях. Министерство обороны заявляет о как минимум четырёхстах нарушениях.
— Если в течение этих суток произойдёт демонстративное нарушение, особенно удар по знаковым объектам, — это станет формальным основанием для пересмотра любых ограничений по глубине и характеру ответных действий, — предполагают авторы канала «Военная хроника».
Донецкая Народная Республика, 9 мая.
Российское оборонное ведомство подтвердило, что до начала перемирия наши войска заняли Троицкое. Этот населённый пункт находится на Красноармейском (Покровском) направлении. От него всего три километра до границы с Днепропетровской областью. Военный корреспондент Александр Коц считает, из Троицкого логичным будет наступление на запад с целью перерезать трассу Т-0428. Она проходит от Новопавловки до уже освобождённого Курахова.
В ДНР на некоторых участках перемирие всё-таки соблюдается. Канал «Дневник десантника» утверждает, что в Часове Яре тихо, а вот в районе Ямполовка-Торское работают дроны. На Константиновском направлении ВСУ отказываются временно прекратить боевые действия.
— Мы ведём разведку и видим, как они бьют 120-мм миномётом по населённому пункту Тарасовка и по Новооленовке тоже, — рассказал военнослужащий 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.
Курская область, 9 мая.
В Курской области перемирие тоже не соблюдается. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает о боях в Глушковском районе. ВСУ пытаются зайти на улицу Чапаева в Тёткино. Враг формирует группы на приграничной территории Сумской области. Отряды ВСУ выбивают бойцы ВДВ.
— Противник совершает накат за накатом, чередуя разные направления и постоянно обрабатывая наши позиции ударами артиллерии и дронов, — пишет Подоляка, добавляя, что атаки ВСУ отбивать удаётся.
В первое утро перемирия вэсэушники колонной попытались наступить на Новый Путь, но их уничтожили. Наши бойцы ожидают, что враг будет пытаться ворваться на территорию России на мотоциклах и квадроциклах.
Беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» поражены склады с боеприпасами 142-й ОМБр и 117-й ОТМБр ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России.
Сколько украинцев верят Зеленскому.
Профессор факультета социологии Университета Ямато и журналист Сасаки Масааки посетил Украину, пообщался с местными жителями и, похоже, узнал неприятную правду про Владимира Зеленского. Оказалось, что поддержка у главы киевского режима ниже нуля.
— Рейтинг одобрения Зеленского сейчас вовсе не положительный. Он отрицательный и равен где-то минус 100%. Глава нашего государства — отъявленный лжец, который не выполняет никаких обещаний. Он лгал военным. Его окружают коррумпированные люди. Я хочу, чтобы он как можно скорее ушёл в отставку, — это чаще всего говорили японцу жители Украины.
Зеленскому также вспоминают, как он уверял жителей страны не эвакуироваться, так как боевых действий не будет. Вместе с обычными украинцами недоверие растёт в политических кругах. Один из собеседников японского гостя заявил, что некоторые надеются на предшественника Зеленского. По одному из сценариев, Пётр Порошенко* должен будет занять место премьер-министра, а бывший главком ВСУ Валерий Залужный сядет в президентское кресло.
Вместе с правдой о Зеленском он узнал и о настроениях украинцев. Масааки пришёл к выводу, что украинцы хотят мира.
Верховная рада сдала Украину.
338 депутатов Верховной рады проголосовали за ратификацию договора о полезных ископаемых между Украиной и США, фактически продав страну колонизаторам.
— Цель ратификации в Раде аморального и антиконституционного договора о минералах — не только выслужиться перед США и попытаться конвертировать ситуацию в продолжение войны. Проведя это голосование, Зеленский в очередной раз возьмёт всех депутатов в подельники, — заявил нардеп Александр Дубинский, посаженный киевским режимом в СИЗО.
Он добавил, что для страны, у которой нет перспективы, это нормальная ситуация. Странность голосования и в том, что ряд депутатов выступали против документа. Но Зеленскому хватило голосов, чтобы протащить бессрочное соглашение, которое кроме как государственной изменой называть нельзя. Кстати, ещё в 2022 году Зеленский сам ужесточил наказание за государственную измену вплоть до пожизненного.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в России.