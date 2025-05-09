Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному прекращению огня

Президент США Дональд Трамп призвал 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной, пригрозив дополнительными санкциями со стороны Соединенных Штатов и их партнеров в случае нарушения перемирия. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Источник: Reuters

«Переговоры с Россией/Украиной продолжаются… Надеюсь, что будет соблюдено приемлемое прекращение огня, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых договоренностей», — написал президент США после телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В феврале Дональд Трамп продлил действие всех санкций против России, введенных с 2014 года, еще на один год. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон не вводит новые санкции в отношении Москвы, чтобы не помешать урегулированию конфликта на Украине.

В апреле газета The Wall Street Journal сообщала, что в команде президента США прорабатываются сценарии ужесточения санкций против РФ.