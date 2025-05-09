Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному прекращению огня

В феврале Дональд Трамп продлил действие всех санкций против России, введенных с 2014 года, еще на один год. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон не вводит новые санкции в отношении Москвы, чтобы не помешать урегулированию конфликта на Украине.