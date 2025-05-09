Песню «С чего начинается Родина» спели для гостей приема в Кремле

Напомним, торжественный вечер, организованный в Кремле в честь иностранных лидеров, прибывших в Москву для участия в праздновании 80-летнего юбилея Победы, завершился. Президент Российской Федерации Владимир Путин попрощался с гостями, с которыми вновь встретится во время Парада Победы на следующий день.