Песню «С чего начинается Родина» спели для гостей приема в Кремле

Во время торжественного приема в Кремле, организованного в честь иностранных делегаций, прибывших на празднование 80-летия Победы, для гостей прозвучала песня «С чего начинается Родина».
Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого», опубликовав соответствующие кадры.
Мероприятие сопровождалось праздничным обедом от имени президента России, а также концертной программой. В Андреевском зале Кремля собрались десятки иностранных лидеров, среди которых — Владимир Путин, Си Цзиньпинь, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Никол Пашинян, Александр Вучич, Николас Мадуро, Шавкат Мирзиёев и Абдель Фаттах ас-Сиси. В опубликованных видеоматериалах видно, как главы государств слушают музыкальное выступление, сидя рядом друг с другом.
Напомним, торжественный вечер, организованный в Кремле в честь иностранных лидеров, прибывших в Москву для участия в праздновании 80-летнего юбилея Победы, завершился. Президент Российской Федерации Владимир Путин попрощался с гостями, с которыми вновь встретится во время Парада Победы на следующий день.