Гостей торжественного обеда в Кремле угощали борщом, олениной и крымским вином

Меню включало в себя салат с крабом и клубникой и пельмени с осетриной и щучьей икрой. На первое предлагали борщ с телятиной или уху по-карельски. В качестве основных блюд подавали филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами и карамелизированную утку со спаржей.