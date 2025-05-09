Госдеп: перемирие остается условием для урегулирования конфликта по Украине

При этом её заявления фактически расходятся с позицией, озвученной 7 мая вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который выразил сомнения в эффективности краткосрочного перемирия и подчеркнул, что Соединённые Штаты делают ставку на долгосрочное политическое решение, учитывая скептическое отношение России к временной паузе в боевых действиях.