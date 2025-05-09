Госдеп: перемирие остается условием для урегулирования конфликта по Украине

Госдепартамент США по-прежнему рассматривает установление перемирия как первоочередной и необходимый шаг на пути к урегулированию конфликта на Украине.
На очередном брифинге для прессы руководитель пресс-службы ведомства Тэмми Брюс подтвердила, что Вашингтон продолжает настаивать на реализации этой меры, называя ее минимальным, но обязательным условием для дальнейших дипломатических шагов.
По словам Брюс, обсуждение устойчивого мира возможно лишь при наличии режима прекращения огня, который она охарактеризовала как ключевой элемент добросовестных усилий по поиску выхода из кризиса.
При этом её заявления фактически расходятся с позицией, озвученной 7 мая вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который выразил сомнения в эффективности краткосрочного перемирия и подчеркнул, что Соединённые Штаты делают ставку на долгосрочное политическое решение, учитывая скептическое отношение России к временной паузе в боевых действиях.
Ранее политолог Владимир Скачко предположил, что Запад требует 30-дневное перемирие на Украине, потому что хочет продолжения конфликта.