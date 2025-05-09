Трамп пригрозил санкциями, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине

«США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня», — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, добавив, что «США и их партнеры введут дополнительные санкции» в случае, если в течение 30 дней прекращение огня не будет соблюдаться.