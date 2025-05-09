Трамп пригрозил санкциями, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине

Соединенные Штаты намерены ввести дополнительные санкции, если в зоне украинского конфликта не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня», — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, добавив, что «США и их партнеры введут дополнительные санкции» в случае, если в течение 30 дней прекращение огня не будет соблюдаться.
Напомним, с полуночи 8 мая вступило в силу объявленное Путиным перемирие в честь 80-летия Победы. Россия на 72 часа прекратила все боевые действия.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва определит свои дальнейшие действия по урегулированию конфликта на Украине после завершения трехдневного перемирия.
Тем временем политолог Сергей Марков информировал, что после того, как началось объявленное российским президентом Владимиром Путиным перемирие, обстрелов нет ни с российской, ни с украинской стороны.