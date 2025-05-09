Трамп призвал Москву и Киев к 30-дневному перемирию и пригрозил санкциями

Напомним, что вчера вступило в силу трёхдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако ранее украинская сторона отклонила предложение о перемирии, а Владимир Зеленский предостерёг мировых лидеров от участия в праздничных мероприятиях в Москве.