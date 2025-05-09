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Путин оценил, как прошел его рабочий день 8 мая

Президент России Владимир Путин высоко оценил свой рабочий день 8 мая. По его словам, встречи с мировыми лидерами вышли «очень хорошими». В этот день Путин также принял участие в официальном обеде для прибывших в Москву глав иностранных дружественных держав.

По словам Путина, его рабочий день в Кремле прошел очень хорошо, а вечер получился насыщенным.

Президент России Владимир Путин высоко оценил свой рабочий день 8 мая. По его словам, встречи с мировыми лидерами вышли «очень хорошими». В этот день Путин также принял участие в официальном обеде для прибывших в Москву глав иностранных дружественных держав.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин и Си Цзиньпин бросили «ответку» Трампу.

«Очень хорошие встречи. Хороший вечер был», — сказал Путин в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином по завершении торжественного вечера. Информацию передал Кремль в Telegram.

В свой рабочий день 8 мая президент РФ принял в Кремле многих иностранных лидеров, прибывших в Москву для празднования 80-летия Победы. Как прошла встреча Путина и Цзиньпина — в материале URA.RU.

Прибывших в Москву иностранных лидеров кормили салатом с крабом и клубникой, а из вин предлагали «Блан де Неж» (Крым) и «Казак Красная Горка» (Краснодарский край). Меню с банкета опубликовали ранее белорусские журналисты.