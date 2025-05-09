«Сербы и словаки — братья навсегда!»: Вучич и Фицо побратались на фоне Кремля

Напомним, что и Фицо, и Вучич с трудом добрались до Москвы для празднования 80-летия Победы из-за логистических проблем. Свои воздушные пространства для бортов политиков закрывали Литва, Латвия и Эстония, из-за чего самолёты были вынуждены лететь альтернативными маршрутами.