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«Сербы и словаки — братья навсегда!»: Вучич и Фицо побратались на фоне Кремля

Президент Сербии Александр Вучич провёл в Москве тёплую встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сербский лидер сообщил в социальных сетях, опубликовав видео их крепкого рукопожатия.

Источник: Life.ru

«Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки — братья навсегда!» — гласит подпись к ролику.

Вучич увиделся в Москве с Фицо. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / avucic.

Напомним, что и Фицо, и Вучич с трудом добрались до Москвы для празднования 80-летия Победы из-за логистических проблем. Свои воздушные пространства для бортов политиков закрывали Литва, Латвия и Эстония, из-за чего самолёты были вынуждены лететь альтернативными маршрутами.