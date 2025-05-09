Зеленский после разговора с Трампом заявил, что Киев готов к прекращению огня

Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы готова к 30-дневному прекращению огня. Об этом он написал в Telegram-канале после того, как провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
«Украина готова к полному прекращению огня прямо сегодня, прямо с этой минуты — на 30 дней тишины», — написал Зеленский, назвав разговор с Трампом «хорошим» и подчеркнув, что после прекращения огня Украина якобы будет готова к переговорам по урегулированию конфликта «в любом формате».
Накануне спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что украинская сторона готова немедленно подписать соглашение о прекращении огня с Россией и отвести свои вооруженные формирования на 15 км от текущих позиций российских войск.
Напомним, с полуночи 8 мая вступило в силу объявленное Путиным перемирие в честь 80-летия Победы. Россия на 72 часа прекратила все боевые действия. После этого Минобороны РФ зафиксировало 488 нарушений украинскими военными режима прекращения огня.
При этом в МИД России подчеркнули, что установление режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения связано с массой нюансов, которые требуют доработки. В Москве никогда не отказывались от переговоров в отношении украинского конфликта. Но президент Путин не раз подчеркивал, что важно устранить первопричины конфликта, только так можно будет добиться стабильного мира на Украине.