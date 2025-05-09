Зеленский после разговора с Трампом заявил, что Киев готов к прекращению огня

При этом в МИД России подчеркнули, что установление режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения связано с массой нюансов, которые требуют доработки. В Москве никогда не отказывались от переговоров в отношении украинского конфликта. Но президент Путин не раз подчеркивал, что важно устранить первопричины конфликта, только так можно будет добиться стабильного мира на Украине.